ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО | Изувеченная котом и потерявшая потомство белочка из Вирумаа чудесным образом осталась жива

Пострадавшую от бродячей кошки белку в своем дворе в селе Нурксе (Ляэне-Вирумаа) нашел один мужчина: она волочила за собой заднюю ножку, вся шая быа покрыта ранами от укусов. Были подозрения на перелом позвоночника.

На место поспешила сотрудник Ляэне-Вируского отделения организации Eesti Metsloomaühing (Эстонское общество защиты диких животных) Леэ Лепиксо, которая с первого взгляда определила, что белочка недавно стала мамой. По ее словам, с большой долей вероятности можно сказать, что крохотные бельчата без мамы погибли. Их поиски не увенчались успехом.

"Скажу по своему опыту: из попавших в когти кошке белок погибают 90 процентов. В слюне кошек есть определенные бактерии, которые быстро попадают в систему кровообращения и пагубно действуют на организм", - говорит Леэ.

"Честно говоря, особых надежд и в этом случае не было", - добавила девушка, у которой сейчас живет и поправляется Мамма.

Белочка прошла курс антибиотиков и сегодня с аппетитом поглощает пищу.

Eesti Metsloomaühing очень благодарно мужчине, который пришел на помощь пострадавшему животному.

В то же время общество обращает внимание неравнодушных людей на то, что услуги ветеринаров дороги, и ваши пожертвования могут помочь спасти еще не одно животное. Вся деятельность защитников животных держится только на добровольных пожертвованиях.

Помочь диким животным можно следующим образом:

позвонив на номер 9009933, вы пожертвуете 5 евро;

позвонив на номер 9009955, вы пожертвуете 25 евро.

Дослушайте звучащую по телефону информацию до конца, иначе пожертвование не пройдет.

Поддержку защитникам животных можно оказать, сделав перечисление на банковский расчетный счет:

EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100 SWIFT/BIC kood: HABAEE2X