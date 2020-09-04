04.09.2020, 07:20
Таллиннский зоопарк приглашает в сентябре на серию мероприятий
В сентябре по субботам в Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий об индийских дикобразах и енотах-полоскунах.
В сентябре по субботам в Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий об индийских дикобразах и енотах-полоскунах.
Сотрудники зоопарка расскажут о них, покажут, как их кормят и обогащают их среду обитания. Это — прекрасная возможность узнать о животных больше.
Мероприятия пройдут в сентябре по субботам (5.09; 12.09; 19.09; 26.09):
- в 12 часов — индийские дикобразы;
- в 12:30 — еноты-полоскуны
Участие — по билету в зоопарк. Дошкольникам — бесплатно.
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