04.09.2020, 07:20

Таллиннский зоопарк приглашает в сентябре на серию мероприятий


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Таллиннский зоопарк приглашает в сентябре на серию мероприятий
Таллиннский зоопарк

В сентябре по субботам в Таллиннском зоопарке пройдет серия мероприятий об индийских дикобразах и енотах-полоскунах.

Сотрудники зоопарка расскажут о них, покажут, как их кормят и обогащают их среду обитания. Это — прекрасная возможность узнать о животных больше.

Мероприятия пройдут в сентябре по субботам (5.09; 12.09; 19.09; 26.09):

- в 12 часов — индийские дикобразы;

- в 12:30 — еноты-полоскуны

Участие — по билету в зоопарк. Дошкольникам — бесплатно.

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