30.04.2020, 14:50
Спасателям пришлось вытаскивать щенка из выгребной ямы
По небрежности хозяев в волости Выру щенок провалился в выгребную яму, для вызволения животного из беды пришлось вызвать спасателей Лыунаского центра.
По небрежности хозяев в волости Выру щенок провалился в выгребную яму, для вызволения животного из беды пришлось вызвать спасателей Лыунаского центра.
В четверг рано утром в спасательную службу сообщили, что в селе Воки (волость Выру) двухмесячный щенок упал в выгребную яму. Спасатели помогли вытащить собаку и сделали выговор хозяину за то, что отверстие отхожего места оказалось незакрытым.
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