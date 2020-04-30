Спасателям пришлось вытаскивать щенка из выгребной ямы

В четверг рано утром в спасательную службу сообщили, что в селе Воки (волость Выру) двухмесячный щенок упал в выгребную яму. Спасатели помогли вытащить собаку и сделали выговор хозяину за то, что отверстие отхожего места оказалось незакрытым.

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