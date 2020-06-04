Спасатели трижды за сутки спасали животных: в беду попало утиное семейство и две кошки

В Тарту на улице Ф.Тугласа из-за земельных работ в беду попала семейка уток. Спасатели собрали выводок и отвезли на берег Эмайыги.

В том же Тарту в доме на улице Анне в одной из квартир восьмого этажа кот каким-то образом попал между рамами окна (окно находилось в режиме проветривания) и не мог оттуда выбраться. Так как хозяев дома не было, то кота спасли снаружи дома с помощью лестницы пожарной машины. Домашний любимец (в шоке, но живой-здоровый) был передан прибывшему на место владельцу.

Еще один кот натерпелся страха в Валга. В доме на улице Пикк в одной из квартир животное оказалось в вентиляционной шахте. Спасатели вытащили кота и передали хозяину.

Сотрудники Спасательного департамента обращаются к жителям: если уходите из дома, закрывайте окна или убедитесь, что ваши питомцы находятся в безопасном месте.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.