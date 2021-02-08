Сова "вломилась" в подвал дома. Ее вызволил охранник
Охранное предприятие G4S получило с находящегося в волости Вильянди хутора сообщение о взломе. Охранник G4S, приехавший проверить сигнал тревоги, и хозяин дома обнаружили, что охранное оборудование сработало из-за совы, которая оказалась в ловушке в подвале дома. Охранник Ханно Киршфельдт помог молодой птице вернуться на лоно природы.
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