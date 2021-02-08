Сова "вломилась" в подвал дома. Ее вызволил охранник

В понедельник, 8 февраля, примерно в 13 часов в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал тревоги, извещавший, что на хуторе в волости Вильянди совершен взлом. Проверить ситуацию был отправлен патрульный охранник Ханно Киршфельдт.

”Изучая окрестности дома, я услышал, что из здания доносится шум”, — рассказал охранник о случившемся. Вместе с хозяином хутора он вошел в дом.

Охранная система показывала, что сигналы тревоги поступают из подвала. Хозяин дома открыл люк в полу. Из подвала неожиданно вылетела молодая сова — она по ошибке приняла зеркало в комнате за окно и врезалась в него.

Ханно осторожно поймал молодую птицу, отнес на улицу и отпустил на волю.