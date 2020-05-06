ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО | В Вильянди 18 кошек проживали в заточении в собственных испражнениях

Несколько недель назад в социальных сетях стала распространятся информация о том, что в Вильянди одна пожилая женщина держит множество котов в ужасных условиях. Информация дошла до добровольцев MTÜ Cats Help, однако в дом они попасть не смогли, поэтому обратились к местному социальному работнику.
Выяснилось, что сама хозяйка животных в этом доме не проживала, но приходила раз или два в неделю, чтобы покормить их.
Волонтерам удалось уговорить женщину отказаться от котов.
”Когда наши добровольцы зашли в дом, то даже они, видавшие виды, были шокированы. Во-первых, этот ужасный запах. Дышать было невозможно. Также было невозможно ходить, поскольку весь пол покрывал толстый слой испражнений и мусора. Плесневеющие и гниющие остатки пищи и очень сильный запах разложения! Там было очень темно, поэтому трудно было что-то увидеть. Но кошки оказались дружелюбными и сами пришли поприветствовать гостей, так что поместить их в клетки оказалось несложно”, — описывают представители организации.
По их словам, ветеринары, к которым после этого доставили первую партию кошек, также были шокированы. ”Сначала всем кошкам дали успокоительные и вымыли, так как они годами проживали в испражнениях и буквально срослись с ними”. Далее выяснилось, что у всех животных больны уши и имеются серьезные проблемы с ротовой полостью.
Отмечается, что 10 кошек по-прежнему остаются жить в том доме. Когда волонтеры перевезут и их, после первичного лечения им нужно будет найти дома для передержки.
Организация отмечает, что лечение будет дорогостоящим и просит всех, кто может, оказать посильную помощь:
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