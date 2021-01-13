Семья купила кролика из-за клетки и выбросила его в подъезде

Началось все с того, что одна семья опубликовала в интернете объявление о том, что за символическую плату отдает кролика вместе с большой клеткой. Другая семья увидела объявление и решила таким образом заполучить бесплатную клетку для уже имевшегося у нее питомца. Получив клетку, они сразу же в подъезде выпустили кролика на волю и домой поехали уже без него. К счастью, Бориса быстро обнаружили и первая семья забрала его обратно, решив искать ему новый дом уже с помощью профессионалов.

Обществу защиты животных довольно быстро удалось найти кролику новых хозяев — молодую семью с детьми и большим домом. Теперь Борис живет в просторном вольере, в котором даже имеется домик для него, и не должен проводить время в клетке.

Eesti Loomakaitse Selts