Рожденный в Таллинне белый медведь Арон уезжает жить за границу
Таллиннский зоопарк сообщил в социальных сетях, что родившийся и выросший там белый медведь Арон отправился жить во французский зоопарк города Ла-Флеш.
Таллиннский зоопарк сообщил в социальных сетях, что родившийся и выросший там белый медведь Арон отправился жить во французский зоопарк города Ла-Флеш.
Так как молодые, но уже достаточно повзрослевшие белые медведи должны жить отдельно от родителей, то и для Арона пришло время для начала независимой жизни. Новый дом животное нашло во Франции в зоопарке Ла-Флеш.
По рекомендации специалистов для Арона в качестве пары была выбрана в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн медведица Квинтана (Quintana).
Переезд состоится не в один день. Сначала Арону позволять познакомиться и привыкнуть к транспортировочному ящику. Точная дата отъезда еще не определена. Так что животное еще можно будет в ближайшее время увидеть в столичном зоосаде.
Кстати, в настоящее время Таллиннский зоопарк готовится к прибытию пары для матери Арона. Места для них, а также их будущего потомства, хватит.
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