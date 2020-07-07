Рожденный в Таллинне белый медведь Арон уезжает жить за границу

Так как молодые, но уже достаточно повзрослевшие белые медведи должны жить отдельно от родителей, то и для Арона пришло время для начала независимой жизни. Новый дом животное нашло во Франции в зоопарке Ла-Флеш.

По рекомендации специалистов для Арона в качестве пары была выбрана в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн медведица Квинтана (Quintana).

Переезд состоится не в один день. Сначала Арону позволять познакомиться и привыкнуть к транспортировочному ящику. Точная дата отъезда еще не определена. Так что животное еще можно будет в ближайшее время увидеть в столичном зоосаде.

Кстати, в настоящее время Таллиннский зоопарк готовится к прибытию пары для матери Арона. Места для них, а также их будущего потомства, хватит.