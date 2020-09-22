Романтика и брачные игры. 8 причин посетить Таллиннский зоопарк именно осенью

1. Это так романтично!

”Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало…” Осень — самое романтичное из времен года. Не даром множество классиков русской литературы, вдохновляясь этой порой, посвящали ей одни из лучших своих произведений. А ведь зоопарк — это не только животные и птицы. Это еще и природа, тишина, спокойное место для прогулок, размышлений, долгих разговоров… Один уникальный для Эстонии Вескиметс, находящийся на территории зоопарка, чего стоит! Приходите в зоопарк и понаблюдайте за сменой времен года, за течением жизни: деревья уже окроплены позолотой, наливаются плоды, и даже в серости есть множество оттенков.

2. Брачные игры и отращивание шубки

Осенью птицы улетают, как известно, на юга. Но перед этим — сбиваются в косяки, галдят и гогочут, ”наводят марафет”. На Птичьих прудах зоопарка порой совершают промежуточную посадку перелетные птицы — цапли, лебеди и пр.

Парнокопытные, которые в зависимости от времени года перемещаются в поисках еды, и в зоопарке по осени проявляют недюженную активность. Бизонам, например, по душе промозглая погода, они даже могут начать метаться всем стадом — и это довольно мощное зрелище. Верблюды же в это время растят длиную, густую и теплую зимнюю шерсть. То же делают и хищники — леопарды, рыси, манул.

Активничают и млекопитающие: осень — время, когда расходится выводок; также надо делать запасы на зиму. И если эти запасы делаются в виде подкожного жира, то животные — медведи, еноты — выглядят забавно: пухленькие, шерсть блестит.

Также по осени у козлов и горных баранов — брачный сезон. Поэтому обязательно следует заглянуть в ”Альпинарий”: посмотреть как самцы обольщают самок.

3. Меньше посетителей — больше возможностей

Да, очевидно: осенью в зоопарке, по сравнению с летом, посетителей меньше. Однако в этом есть и свои плюсы. Вы можете спокойно и подолгу наблюдать за животными и птицами возле их загонов и клеток — и вас никто не отвлечет. Эта возможность особенно хороша для интровертов.

4. Новый необычный опыт

Если вы привыкли посещать зоопарк в летний период, то это — прекрасная возможность увидеть его с другой стороны, открыв для себя новые его стороны, понаблюдав за осенним поведением животных и птиц, получить новый нестандартный опыт, новые впечатления и пищу для размышлений. Сделайте что-то иначе, по-другому, ”не как все”. Только одевайтесь по погоде! А если вдруг дождь — дождевики можно приобрести в магазине сувениров на Западных воротах. Также в зоопарке есть множество навесов и кафе, где можно укрыться от непогоды.