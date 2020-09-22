22.09.2020, 16:31

Романтика и брачные игры. 8 причин посетить Таллиннский зоопарк именно осенью


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Tallinna loomaaed õhtupimeduses
Tallinna loomaaed õhtupimedusesFoto: Madis Veltman

В обществе бытует мнение, что зоопарк следует посещать непременно летом. Однако сотрудники Таллиннского зоопарка не могут согласиться с этим утверждением: любое время года прекрасно по-своему, и осенью там тоже много чего интересного и познавательного. Просто умейте заметить!

1. Это так романтично!

”Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало…” Осень — самое романтичное из времен года. Не даром множество классиков русской литературы, вдохновляясь этой порой, посвящали ей одни из лучших своих произведений. А ведь зоопарк — это не только животные и птицы. Это еще и природа, тишина, спокойное место для прогулок, размышлений, долгих разговоров… Один уникальный для Эстонии Вескиметс, находящийся на территории зоопарка, чего стоит! Приходите в зоопарк и понаблюдайте за сменой времен года, за течением жизни: деревья уже окроплены позолотой, наливаются плоды, и даже в серости есть множество оттенков.

2. Брачные игры и отращивание шубки

Осенью птицы улетают, как известно, на юга. Но перед этим — сбиваются в косяки, галдят и гогочут, ”наводят марафет”. На Птичьих прудах зоопарка порой совершают промежуточную посадку перелетные птицы — цапли, лебеди и пр.

Парнокопытные, которые в зависимости от времени года перемещаются в поисках еды, и в зоопарке по осени проявляют недюженную активность. Бизонам, например, по душе промозглая погода, они даже могут начать метаться всем стадом — и это довольно мощное зрелище. Верблюды же в это время растят длиную, густую и теплую зимнюю шерсть. То же делают и хищники — леопарды, рыси, манул.

Активничают и млекопитающие: осень — время, когда расходится выводок; также надо делать запасы на зиму. И если эти запасы делаются в виде подкожного жира, то животные — медведи, еноты — выглядят забавно: пухленькие, шерсть блестит.

Также по осени у козлов и горных баранов — брачный сезон. Поэтому обязательно следует заглянуть в ”Альпинарий”: посмотреть как самцы обольщают самок.

3. Меньше посетителей — больше возможностей

Да, очевидно: осенью в зоопарке, по сравнению с летом, посетителей меньше. Однако в этом есть и свои плюсы. Вы можете спокойно и подолгу наблюдать за животными и птицами возле их загонов и клеток — и вас никто не отвлечет. Эта возможность особенно хороша для интровертов.

4. Новый необычный опыт

Если вы привыкли посещать зоопарк в летний период, то это — прекрасная возможность увидеть его с другой стороны, открыв для себя новые его стороны, понаблюдав за осенним поведением животных и птиц, получить новый нестандартный опыт, новые впечатления и пищу для размышлений. Сделайте что-то иначе, по-другому, ”не как все”. Только одевайтесь по погоде! А если вдруг дождь — дождевики можно приобрести в магазине сувениров на Западных воротах. Также в зоопарке есть множество навесов и кафе, где можно укрыться от непогоды.

5. Более дешевые билеты

С 1 октября в зоопарке начинается т.н. зимний сезон. Помимо прочего, это означает, что цены на билеты — значительно ниже, чем в летний. Некоторые виды билетов — аж в два раза.

Например, в летний сезон взрослый билет в зоопарк стоит 9*/ 8 евро, а в зимний — 6*/ 5. Льготный — 6*/ 5 и 4*/ 3, соответственно. Семейный же — 21* / 20 — в летний период, 14* / 13 — с 1 октября по 30 апреля.

* Включает 1 евро добровольного пожертвования в защиту манула и суматранского носорога, находящихся под угрозой исчезновения.

Также существуют и месячные абонементы, которые в зимний период — аж в два раза дешевле. Например, взрослый может в зимний период буквально ”жить” в зоопарке всего лишь за 10 евро в месяц! Льготный месячный абонемент стоит и вовсе 5 евро.

Более подробно о ценах на билеты читайте тут.

6. Более низкая возможность заразиться вирусами

Территория зоопарка — довольно большая: 89 гектаров, а посетителей в осенний период не так уж и много. Соответственно, нет большого скопления народа, и правило 2+2 два соблюдать куда легче, чем в небольших и закрытых увеселительных заведениях.

К тому же, по всему зоопарку имеются средства дезинфекции и висят напоминания о соблюдении правил безопасности.

7. Интересные и познавательные мероприятия для всей семьи

Зоопарк — это не просто место, где ”ходишь и смотришь на животных”. В нем постоянно проходят разные любопытные мероприятия. Например, что будет этой осенью:

  • 23-24.09 Матсалуский фестиваль фильмов о природе
  • 23 и 24 сентября в Таллиннском зоопарке покажут новые фильмы Матсалуского фестиваля фильмов о природе 2020. Мероприятие состоится в рамках гастрольного показа 23 и 24 сентября в аудитории Центра экологического образования по адресу Эхитаяте теэ, 150. Показы фильмов в аудиториях зоопарка — бесплатны. Для посещения зоопарка необходимо приобрести билет. Подробности — тут!
  • 24.10 День снежного барса. Ежегодно в октябре по всему миру отмечается День снежного барса. Этот вид столкнулся лицом к лицу с контрабандой, уменьшением кормовой базы, а также с проблемами минирования полей на территории военных действий. В День снежного барса мы поговорим о положении в природе этого Короля высокогорья, а также познакомимся с представителями этого вида, проживающими в зоопарке. Ждем всех!
  • 31.10 Праздник тыквы. Завершите осенний сезон большой тыквенной вечеринкой! Животным придется немного подумать, как достать еду из тыкв. Гостям предложат тыквенный суп и мероприятия для всей семьи. В этот день Таллиннский зоопарк приглашает всех на прогулку: посмотрим, как наши животные с благодарностью принимают ваши дары. Праздник тыквы для животных — это радость, потеха и богатый стол, для гостей — возможность понаблюдать за пищевый поведением зверей и послушать рассказы сотрудников зоопарка.
  • 07.11 День совы. В ноябре ждем всех любопытных в зоопарк — на День совы! Поговорим о таинственной ночной жизни этих животных, ставших символом мудрости и знаний. Разузнаем, как же совы ловят добычу, почему они так хорошо слышат и так тихо летают, а также обсудим: что делает из самца — хорошего отца. Чтобы и сами совы не сидели ”сложа крылья”, персонал, ухаживающий за ними, предложит им вкусное угощение.

Все подробности — здесь.

8. Недорогие и познавательные кружки для детей и молодежи

При Центре экологического образования зоопарка работает множество кружков любителей природы: экология, зоология, орнитология, фотогружок и многое другое. Стоимость занятий — всего лишь 15 евро в месяц. Еще есть свободные места! Читайте подробности тут. Посешение кружка по интересам — это прекрасная возможность не только узнать много нового и интересного, расширить кругозор, но и найти друзей и единомышленников. А также весело и с пользой скоротать долгие осенние вечера.

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