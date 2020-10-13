Рийгикогу обсудит запрет пушных ферм

”Мы действительно очень рады, что все больше членов Рийгикогу поддерживают решение, согласно которому пушные фермы не являются частью будущего Эстонии. Благодаря этому благоприятному для животных решению мы бы присоединились к той половине стран Европейского союза, которые уже запретили пушные фермы. Поддержка как среди общественности, так и в рядах членов Рийгикогу сейчас выше, чем когда-либо, и мы положительно настроены на то, что законопроект о запрете пушных ферм будет наконец принят”, — заявила президент организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.

Согласно последним данным Ветеринарно-продовольственного департамента, пушное звероводство в Эстонии фактически прекратило существование — если когда-то на эстонских пушных фермах выращивали около 200 000 животных, то на сегодняшний день их осталось всего 2000. Кроме того, большинство звероводческих ферм сообщило, что в ближайшее время прекращает свою деятельность. Исследование Kantar Emor, проведенное в сентябре 2020 года, показало, что запрет пушного звероводства поддерживает 75% жителей Эстонии.

Пушное звероводство запрещено в Соединенном Королевстве, Норвегии, Нидерландах, Австрии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Люксембурге, Бельгии и Чехии. В Дании и Швеции запрещены песцовые фермы.

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