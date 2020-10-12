12.10.2020, 17:26

РЕДКОЕ ВИДЕО | Мама-рысь и рысята в эстонском лесу


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РЕДКОЕ ВИДЕО | Мама-рысь и рысята в эстонском лесу
Foto: Ingmar Muusikus

Синоптик-любитель Харри Пеэтсалу на странице Looduse pildipank в Facebook опубликовал видео семьи рысей в одном из эстонских лесов, пишет Maaleht.

Редкие кадры сняты в районе Рийзипере. На них запечатлена мама-рысь и три рысенка.

Смотрите ролик!

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