12.10.2020, 17:26
РЕДКОЕ ВИДЕО | Мама-рысь и рысята в эстонском лесу
Синоптик-любитель Харри Пеэтсалу на странице Looduse pildipank в Facebook опубликовал видео семьи рысей в одном из эстонских лесов, пишет Maaleht.
Синоптик-любитель Харри Пеэтсалу на странице Looduse pildipank в Facebook опубликовал видео семьи рысей в одном из эстонских лесов, пишет Maaleht.
Редкие кадры сняты в районе Рийзипере. На них запечатлена мама-рысь и три рысенка.
Смотрите ролик!
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