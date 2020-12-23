ПРИЗЫВ | Не кормите водоплавающих птиц, они и сами прекрасно справляются!

Осенью водоплавающие птицы мигрируют на южные и западные места зимовки. Однако кормление водоплавающих птиц поздней осенью и зимой дает им неверный сигнал об условиях питания в этот период, и может даже соблазнить их отказаться от естественной миграции. Доброжелательное, но эгоцентричное вмешательство человека может быть фатальным для птиц — если перелетные птицы не начнут свое путешествие, они попадут в беду из-за морозов и могут даже погибнуть.

По словам Тыну Талви, главного специалиста по охране природы Департамента окружающей среды, водоплавающие птицы, которых приманили остановиться по соседству с человеком, теряют значительную часть своих физиологических способностей и инстинктов.

"Птицы утрачивают свое естественное поведение, и когда они отказываются от миграции, то становятся легко доступными для хищников. Также водоплавающие птицы собираются в местах кормежки в нетипично большом количестве, что в свою очередь ведет к заражению и распространению болезней и паразитов друг на друга, а иногда и на людей. В праздничные дни давайте обратим наше внимание и заботу на более слабых и нуждающихся в помощи согражданах. Природа лучше справляется самостоятельно”, — сказал Тыну Талви.

Для водоплавающих птиц лучше всего жить так, как им диктуют выработанные тысячелетиями природные инстинкты. По мере наступления холодов и истощения природной кормовой базы, для них будет лучшим улететь в районы, более подходящие для зимовки.