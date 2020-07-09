Позорный случай: на шоссе Таллинн - Нарва неизвестный бездушно избавился от двух собак

К счастью, случившееся заметил внимательный прохожий, который поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля.

Стражи порядка сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а сегодня утром передали их работникам приюта.

Полиция благодарит неравнодушных прохожих, которые не оставили брошенных собак в беде и сообщили о них правоохранителям.