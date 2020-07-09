Позорный случай: на шоссе Таллинн - Нарва неизвестный бездушно избавился от двух собак(1)
Вечером в среду, 8 июля, нарвская полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн – Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок. Сделавший это водитель скрылся с места происшествия, и его личность не установлена.
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