09.07.2020, 16:05

Позорный случай: на шоссе Таллинн - Нарва неизвестный бездушно избавился от двух собак

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Позорный случай: на шоссе Таллинн - Нарва неизвестный бездушно избавился от двух собак
Нарвское отделение полиции

Вечером в среду, 8 июля, нарвская полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн – Нарва в районе деревни Тырвайыэ из машины высадили двух овчарок. Сделавший это водитель скрылся с места происшествия, и его личность не установлена.

К счастью, случившееся заметил внимательный прохожий, который поймал бродивших в придорожном лесу собак и сообщил об этом в полицию, после чего остался с ними дожидаться приезда патруля.

Стражи порядка сначала отвезли собак в Нарвское отделение полиции, а сегодня утром передали их работникам приюта.

Полиция благодарит неравнодушных прохожих, которые не оставили брошенных собак в беде и сообщили о них правоохранителям.

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