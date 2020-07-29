Поздравляем! Амурский тигр Боцман из Таллиннского зоопарка вновь стал отцом

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. С Таней у боцмана родились три тигренка: Самба, Ума и Нана.
Теперь тигр из Таллиннского зоопарка вновь стал отцом, но с другой тигрицей по имени Лува.
Боцман родился в 2011 году, но не в Таллиннском зоопарке — его привезли из Приморского края в России. Его родители были дикими тиграми, а значит он более здоров и у него больше шансов дать потомство.
Обратно в Таллинн Боцман вернется через несколько лет уже в обновленный дом.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Ван Дамм не сдержался, написав такое после смерти Нурмагомедова