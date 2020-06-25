Пострадавшая в тяжелой аварии в Ласнамяэ собака Арина пошла на поправку!

Руководитель организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер, который находится в постоянном контаке с клиникой Erivet, где собаке была сделана операция, говоря о состоянии Арины, испытывает умеренный оптимизм.

"Сегодня утром Арину вновь осмотрели, она находится на строгом режиме, всяческие передвижения запрещены, - пояснил Валнер. - Оперировавший ее врач в любом случае результатами доволен".

Врачи считают хорошим знаком то, что животное ест, увеличилось его чувствительность, что говорит о функционировании костного мозга.

Так как восстановление после неврологических заболеваний - очень длительный процесс, врачи по не спешат делать прогнозы. Loomapäästegrupp очень благодарен частным лицам, а также учреждениям и организациям, сделавшим пожертвования на лечение собаки.

"Счета из клиники могут поступать еще два года. Случай с Ариной - хороший пример интеграции: у собаки нет национальности, и переживали за нее как русскоязычные жители, так и эстонцы", - отмечает Валнер.