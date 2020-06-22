22.06.2020, 18:15

Пострадавшая в страшной аварии на Лаагна теэ собака находится на операции

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Пострадавшая в страшной аварии на Лаагна теэ собака находится на операции
Heiki Valner

Как уже сообщалось, в субботу вечером в тяжелом ДТП в Ласнамяэ погибли и пострадали не только люди. Тяжелую травму получила собака Арина.

В то время, пока его хозяин и хозяйка находится в больнице, заботу о собаке, получившей серьезную травму позвоночника, взяли на себя защитники животных из Loomapäästegrupp.

Как сообщили RusDelfi из НКО "Собаки Эстонии" Арину буквально в момент выпуска этой новости оперируют в ветеринарной клинике EriVet. Благодаря добрым людям, нашлись и средства для лечения.

Как пишет Хейки Валнер в своем блоге, по оценке специалистов, шансов на выздоровление животного немного, но они есть.

В субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП с участием нескольких машин, в котором на месте погибла женщина. В воскресенье в больнице скончался один из водителей.

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