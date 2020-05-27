Последствия давней стрельбы: ветеринар обнаружил пули в черепе у найденного в Вильяндимаа кота

Вардан родился, очевидно, в 2013 году. Этот спокойный кот попал в Pesaleidja в сентябре 2017 года, его нашли в Вильяндимаа в деревне Варди.

В прошлом Вардана есть темные тайны, которые раскрылись только в последнее время. Во временном доме не понимали, почему Вардан дерет свою шерсть — да так, что видна голая кожа! Еще волонтеры не понимали, почему Вардан сначала боялся мужчин. Но недавно получили больше ясности относительно прошлого кота.

Вардана мучили проблемы с мочевым пузырем и стресс, которые исчезли при помощи лечебного корма и домашней среды. Но что не исчезло, это тревожащее сдирание шерсти. При походе к ветеринару на осмотр выяснилось, что в Вардана когда-то несколько раз стреляли! Бедный кот носит последствия человеческой злобы в своем черепе и грудной клетке, и эти пули никто из нас не может удалить — так же, как его травму от того события. Поведение Вардана можно контролировать только уменьшая уровень стресса и давая ему качественный корм.

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