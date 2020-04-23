23.04.2020, 13:05

Помощь пришла вовремя: спасатели вытащили из болота собаку


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Помощь пришла вовремя: спасатели вытащили из болота собаку
Argo Ingver

Вчера во второй половине дня в Харьюмаа спасатели вытащили из болота Мустъярве собаку, которая уже выбилась из сил.

В 16.40 потребовалась помощь спасателей в волости Козе, где на болоте Мустъярве в беду попала собака. Животное оказалось в болотистой жиже, выбилось из сил и держалось на куске дерева в 20 метрах от берега. Спасатели вытащили собаку и передали ее хозяину.

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