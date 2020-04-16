Осторожно! В брачный период эта распространенная в Эстонии птица может напасть на человека

Глухарь относится ко II категории защищаемых в Эстонии видов, это означает, что запрещено его умерщвление, ловля или причинение беспокойства. А конкретные места жительства и токовищ обнародовать в прессе или социальных сетях нельзя. Поэтому места их обитания на общедоступных картах не отмечены.

Глухарь - очень чуткая птица и, заметив человека, она взмывает в воздух уже на расстоянии 100 метров.

Токовище глухари устраивают, как правило, в местах обитания. Нахождение там человека с 1 февраля до 30 июня, то есть в брачный период этой птицы, запрещено.

Во многих местах по всей Эстонии встречаются глухари, теряющие инстинкт самосохранения и нападающие на людей. Заметив глухаря, например, рядом с туристической тропой, будьте внимательны. Поведение так называемого "сумасшедшего" глухаря может быть непредсказуемым.

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