ОЛЕНЬЯ КАМЕРА | Полюбуйтесь на готовящихся к зиме оленей!

Оленья камера находится на западе Сааремаа, в одном из самых густо населенных оленями регионов Эстонии. Каждый год поздней осенью на кормовой площадке устанавливают камеру, и так уже с 2014 года.

”К осени период гона у животных давно закончился, а в лесах и на полях заканчивается вкусная трава, поэтому к огорчению фермеров олени начинают проявлять интерес к тюкам силоса и сена и, конечно же, моркови, от которой не могут отказаться. Обычно зимняя еда оленей — это кора и побеги деревьев и кустов, но ни один олень не откажется от привлекательной и легкодоступной пищи”, — говорит зоолог и фотограф природы Тийт Хунт.

С наступлением зимы животные собираются в более крупные стада, проводят день где-нибудь в лесу, а в сумерках отправляются на поиски еды. На кормовую площадку олени приходят в темное время года поздно вечером и уходят рано утром до восхода солнца. А вот днем можно увидеть позирующих перед камерой лису, косулю или какую-нибудь птицу.

В предыдущие годы оленьей камере удалось запечатлеть много забавных случаев. Например, однажды на кормовую площадку пришел застенчивый и встревоженный самец оленя в ”тюрбане” вокруг рогов — в них застрял приличный клубок кусочков пленки из тюка для силоса, развевающихся на ветру. Другой раз в прямом эфире можно было наблюдать, как один олень отбил ногой рог с головы другого оленя.

Вы можете наблюдать за приключениями оленей, не выходя из дома на канале Государственного леса в YouTube. На этом же канале вскоре будет запущена трансляция с рыбной камеры, позволяющая наблюдать за миграцией рыб в реке Кейла.

Управлением природными камерами и трансляцией с них занимается Тийт Хунт, более длинные рассказы о природе которого можно прочитать в блоге RMK о природе.