Новости зоопарка: гривистые бараны уехали на Украину, а альпаки — в Пярнумаа

Осеннее солнце еще брызжет позолотой на зоопарк и его обитателей, но после Покрова погода помаленьку становится свежее, облачнее, ветреннее. Как и всегда осенью, дикие козлы и горные бараны ”Альпинария” — в ожидании приближающегося брачного периода.

Молодой сибирский горный козел — на год старше трех своих сородичей, так, его статус в стаде — неоспорим, и он покровительственно надзирает за всеми восьмерыми членами стада.

Оживились и закаспийские уриалы. Их стадо — велико, и оттого в этом году свадьбы не будет. Бараны уведены в другой загон — с глаз долой, но и оттуда доносятся глухие звуки: это удары мощными колецевидными рогами о стены стойла. Любопытно наблюдать, как молодежь из мужского стада, бодаясь, выстраивает отношения подчинения, в то время как дородные, с солидными рогами бараны почитаются, лишь принимая позу и топая копытами.

Порывы ветра срывают с деревьев листву, да и животных — подгоняют в путь. Утром вторника по очереди усыпили 18 гривистых баранов, погрузили в стойло большого фургона, потом они пробудились, и начался путь на Украину — в Экопарк им. Фельдмана. За событием с любопытством и настороженностью наблюдал проживающий в соседнем загоне маленький кабарга — с длинными клыками.

Утром того же дня ястреб поймал серебристую чайку в загоне оленей Давида. После небольшой потасовки, которую тут же окружила стая ворон, он справился с добычей, очистил ее от оперенья и слопал. Хозяева загона — милу — старались от этого всего держаться подальше, и лишь к вечеру рискнули пройти на водопой мимо ”поля брани”.

В среду три самки альпаки также переехали на новое место жительства — в Тыхела, что в Пярнумаа.

Прохлада загнала карликовых и декоративных кур в ”зимние квартиры”. Также и сине-желтые ара, индийские кольчатые попугаи и турако переехали во внутренние помещения. Абиссинские рогатые вороны же наоборот — еще на улице: приводят в порядок оперение, представляя мшистых хохолок, щелкают друг напротив друга клювами и шарят под дерном в поисках пищи. Карликовый бегемот Пупа продолжает гулять на улице, но теперь — только в хорошую погоду. Уличный бассейн больше не заполняют водой: выйдет мокрой, ветер обдует — и простудится.