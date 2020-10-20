Новости зоопарка: гривистые бараны уехали на Украину, а альпаки — в Пярнумаа(1)
Что же интересного произошло в Таллиннском зоопарке не 42 неделе этого года? Читайте ниже — в еженедельной подборке!
Что же интересного произошло в Таллиннском зоопарке не 42 неделе этого года? Читайте ниже — в еженедельной подборке!
Осеннее солнце еще брызжет позолотой на зоопарк и его обитателей, но после Покрова погода помаленьку становится свежее, облачнее, ветреннее. Как и всегда осенью, дикие козлы и горные бараны ”Альпинария” — в ожидании приближающегося брачного периода.
Молодой сибирский горный козел — на год старше трех своих сородичей, так, его статус в стаде — неоспорим, и он покровительственно надзирает за всеми восьмерыми членами стада.
Оживились и закаспийские уриалы. Их стадо — велико, и оттого в этом году свадьбы не будет. Бараны уведены в другой загон — с глаз долой, но и оттуда доносятся глухие звуки: это удары мощными колецевидными рогами о стены стойла. Любопытно наблюдать, как молодежь из мужского стада, бодаясь, выстраивает отношения подчинения, в то время как дородные, с солидными рогами бараны почитаются, лишь принимая позу и топая копытами.
Порывы ветра срывают с деревьев листву, да и животных — подгоняют в путь. Утром вторника по очереди усыпили 18 гривистых баранов, погрузили в стойло большого фургона, потом они пробудились, и начался путь на Украину — в Экопарк им. Фельдмана. За событием с любопытством и настороженностью наблюдал проживающий в соседнем загоне маленький кабарга — с длинными клыками.
Утром того же дня ястреб поймал серебристую чайку в загоне оленей Давида. После небольшой потасовки, которую тут же окружила стая ворон, он справился с добычей, очистил ее от оперенья и слопал. Хозяева загона — милу — старались от этого всего держаться подальше, и лишь к вечеру рискнули пройти на водопой мимо ”поля брани”.
В среду три самки альпаки также переехали на новое место жительства — в Тыхела, что в Пярнумаа.
Прохлада загнала карликовых и декоративных кур в ”зимние квартиры”. Также и сине-желтые ара, индийские кольчатые попугаи и турако переехали во внутренние помещения. Абиссинские рогатые вороны же наоборот — еще на улице: приводят в порядок оперение, представляя мшистых хохолок, щелкают друг напротив друга клювами и шарят под дерном в поисках пищи. Карликовый бегемот Пупа продолжает гулять на улице, но теперь — только в хорошую погоду. Уличный бассейн больше не заполняют водой: выйдет мокрой, ветер обдует — и простудится.
В Тропическом доме вновь устаровили темную форму-пещеру для астианакса мексиканского, или слепой рыбы (Astyanax mexicanus). Этот вид рыб достигает 12 см в длину и живет в кромешной тьме карстовых пещер. Пищу они отыскивают при помощи боковой линии и обоняния. Водяные агамы, также обитающие в Тропическом доме, в последнее время оживились, машут передними конечностями, наматывают круги и даже пытаются драться. Ужасные листолазы продолжают квакать.
Амурские леопарды Муузи и Алексей поменялись загонами: на экспозиции отныне представлен замец.
В среду окончился земной путь камышового кота Кусти: он долго страдал от сердечной недостаточности, его долго лечили, но болезнь взяла свое. В Таллиннском зоопарке — еще три камышовых кота: ”вдова” Кусти — 13,5-летняя Полина и их 7-летние дети — Паула и Марек.
Хищникам зоопарка по плану дали противопаразитарные препараты. У копытных и парнокопытных начали брать пробы экскрементов, чтобы убедиться в необходимости дачи противопаразитарных.
Учащиеся Таллиннского коплиского профтехучилища по специальности ”помощник садовника” собрали 10 килограммов калины с зоопарковых деревьев. Богатый витаминами урожай заморозили, чтобы зимой обогащать им рацион обитателей.
Вечером среды началась серия встреч Молодежного клуба зоопарка.
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