Необычный пациент: защитники животных собирают деньги, чтобы отправить ужа на лечение с Хийумаа на материк

Змея по неизвестной причине загнала себе в тело острый шип. К сожалению, на Хийумаа нет такого ветеринара, который смог бы помочь змее, поэтому ее отправят для получения помощи на материк, в Таллинн.

Так как это необычный пациент, то с его лечением связаны более крупные расходы, чем обычно, ведь помощь может оказать не каждый ветеринар. Змее нужен рентген, чтобы выяснить, сможет ли операция помочь ей.

Занимающийся рептилиями эксперт дал внушающую надежду оценку, что все, возможно, будет хорошо, так как шип пронзил шею, а не голову.

В Эстонии все змеи находятся под природной охраной и в случае травм нуждаются в помощи специалистов.

Союз защиты диких животных просит помощи на лечение ужа

Позвонив на 9009933 — пожертвование 5€

Позвонив на 9009955 — пожертвование 25€

Нужно дослушать речь до конца, чтобы пожертвование прошло успешно!

Пожертвование также можно отправить на банковский счет:

EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100

SWIFT/BIC: HABAEE2X

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