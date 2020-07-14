14.07.2020, 11:15

МИЛЫЕ ФОТО | Юри Ратас встретил лису

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Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumis
Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumisFoto: Jaanus Simson

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал в социальных сетях две фотографии, на которых запечатлена молодая лисица.

По словам Ратаса, неожиданная встреча произошла на Хийумаа.

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