МИЛЫЕ ФОТО | Юри Ратас встретил лису

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал в социальных сетях две фотографии, на которых запечатлена молодая лисица.
По словам Ратаса, неожиданная встреча произошла на Хийумаа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас опубликовал в социальных сетях две фотографии, на которых запечатлена молодая лисица.
По словам Ратаса, неожиданная встреча произошла на Хийумаа.
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