19.02.2020, 14:05

МИЛЫЕ ФОТО: В стаде быков шотландской горной породы с хутора Рийда — пополнение!

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МИЛЫЕ ФОТО: В стаде быков шотландской горной породы с хутора Рийда — пополнение!
Ülle Tamm

В прошлый вторник в стаде быков и коров шотландской горной породы с туристического хутора Рийда на острове Мания случилось пополнение.

Поскольку теленок родился во время шторма, сначала его так и назвали — Торми (шторм — эст.яз.). Однако позже хозяйка хутора Юлле Тамм поняла, что это девочка, и переименовала ее в Тормиту.

Ülle Tamm
Ülle Tamm

Юлле разводит горных быков почти 20 лет и не понаслышке знает, что во время родов может случиться всякое. Но на этот раз все прошло хорошо.

Ülle Tamm
Ülle Tamm
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