МИЛЫЕ ФОТО: В стаде быков шотландской горной породы с хутора Рийда — пополнение!

Поскольку теленок родился во время шторма, сначала его так и назвали — Торми (шторм — эст.яз.). Однако позже хозяйка хутора Юлле Тамм поняла, что это девочка, и переименовала ее в Тормиту.



Ülle Tamm

Ülle Tamm

Юлле разводит горных быков почти 20 лет и не понаслышке знает, что во время родов может случиться всякое. Но на этот раз все прошло хорошо.



Ülle Tamm

Ülle Tamm