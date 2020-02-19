19.02.2020, 14:05
МИЛЫЕ ФОТО: В стаде быков шотландской горной породы с хутора Рийда — пополнение!(1)
В прошлый вторник в стаде быков и коров шотландской горной породы с туристического хутора Рийда на острове Мания случилось пополнение.
В прошлый вторник в стаде быков и коров шотландской горной породы с туристического хутора Рийда на острове Мания случилось пополнение.
Поскольку теленок родился во время шторма, сначала его так и назвали — Торми (шторм — эст.яз.). Однако позже хозяйка хутора Юлле Тамм поняла, что это девочка, и переименовала ее в Тормиту.
Юлле разводит горных быков почти 20 лет и не понаслышке знает, что во время родов может случиться всякое. Но на этот раз все прошло хорошо.
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