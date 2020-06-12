МИЛОЕ ВИДЕО | Самка крохаля "усыновила" найденных в Мустамяэ птенцов

Затем начались поиски приемной матери, но сначала и они результатов не дали. ”Поскольку крохали крайне неохотно кормятся из рук человека и часто имитируют прием пищи, то мы опасались, что к утру кто-то более слабый из них сдастся. Тем более, что они уже не ели и не пили как минимум полсуток”, — написали представители союза в соцсетях. Но птенчиков удалось накормить, и на утро поиски самки, которая приняла бы их за своих, продолжились.





Пока волонтеры подыскивали подходящую кандидатуру в реке Пирита, им поступило сообщение, что в Рокка-аль-Маре замечена самка крохаля с птенцами. Зоозащитники прибыли на место, вытащили из коробки одного птенца, чтобы потенциальная мать услышала его жалобный писк. Это сработало. Когда птица подплыла поближе, всех птенцов выпустили в воду, и они последовали за ней, вместе с ее собственными.