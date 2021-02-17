МИЛОЕ ВИДЕО | Лисица пришла во двор жилого дома и съела весь корм для птиц

На прошлой неделе во дворе дома в деревне Ракси на Сааремаа была замечена лисица, которая съела все угощение, предназначавшееся для птиц, пишет Maaleht.
”Если бы не видела своими глазами, не поверила бы”, — сказала автор видео Кайри Ракасельг. По ее словам, лисица пришла во двор и на следующей день и также съела все шарики для подкормки птиц.
Смотрите видео!
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