17.02.2021, 10:52

МИЛОЕ ВИДЕО | Лисица пришла во двор жилого дома и съела весь корм для птиц

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На прошлой неделе во дворе дома в деревне Ракси на Сааремаа была замечена лисица, которая съела все угощение, предназначавшееся для птиц, пишет Maaleht.

”Если бы не видела своими глазами, не поверила бы”, — сказала автор видео Кайри Ракасельг. По ее словам, лисица пришла во двор и на следующей день и также съела все шарики для подкормки птиц.

Смотрите видео!

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