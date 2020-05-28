Люди спасли лосенка и отнесли в хлев, но позже он умер. Департамент считает, что ему помешали вернуться к матери

”Лосенка высвободили и оставили на месте дожидаться матери, но она не пришла. Тогда несчастного детеныша животного отнесли в хлев погреться и утром человек позвонил нам и попросил забрать лосенка”, — написал союз в Facebook.

Департамент окружающей среды отмечает, что детенышам животных действительно нужно дать время на воссоединение с матерью, но в данном случае, по имеющейся информации, этого сделано не было, поскольку лосенка забрали в хлев еще до наступления темноты. Лоси наиболее активны в вечерний период и ночью, так что по сути у матери не было возможности вернуться к сыну.

Департамент отмечает, что такие случаи происходят каждую весну, когда люди приносят из леса детенышей животных, которых якобы бросила мать. На самом же деле мать могла отлучиться, например, на поиски пропитания.

Ветеринар обнаружил у лосенка клещей и вызванное отсутствием матери обезвоживание, но отметил, что такое состояние не критично. Состояние животного стало ухудшаться именно по причине того, что его забрали из природы. Все закончилось тем, что в конце недели лосенок умер.

Союз защиты диких животных уже заявил, что не согласен с претензиями департамента.