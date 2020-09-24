Ласнамяэ напоминает: собака должна быть на поводке!

”Время от времени управа получает от обеспокоенных жителей сообщения о свободно разгуливающих без поводка собаках. Такое беспечное отношение хозяина к правилам содержания четвероногих может повлечь за собой не только причинение материального ущерба, но и нанести увечья окружающим и самим питомцам. Поэтому не лишним было бы напомнить, что в общественных пространствах, за исключением площадок для выгула собак, животное нужно выгуливать на поводке ”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В рамках кампании ”С поводком безопаснее” на тротуары были нанесены соответствующие пиктограммы белого цвета с целью привлечь внимание владельцев собак и напомнить им о необходимости держать своего питомца на поводке. Двуязычные пиктограммы, изображающие собаку c поводком в зубах, появились на парковых дорожках района и в непосредственной близости от собачьих площадок. Всего в Ласнамяэ появится более 40 таких пиктограмм.

Согласно действующим в столице правилам содержания четвероногих, в общественном месте собака всегда должна быть на поводке. Свободный выгул разрешён только на собачьих площадках или во дворах частных домов.

”Полиция нередко сталкивается с проблемой животных на самовыгуле. Чаще всего это касается именно собак. Чаще всего это касается именно собак. Поскольку собака на свободном выгуле может попасть под машину или спровоцировать аварию, в целях безопасности полиция призывает держать животное на поводке. Владелец четвероногого всегда должен помнить, что все, что случается с его домашним животным или спровоцировано им — это полностью ответственность хозяина”, — сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

В случае, если собака нападет на человека, необходимо немедленно вызвать помощь, обратившись по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Всего в Таллинне 20 городских площадок для выгула собак, из которых 5 находятся в Ласнамяэ — по адресам Вормси 5, Лийкури 56 и в парках Кивила, Тондилоо и Паэ.