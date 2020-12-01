Курьезный случай: кошка случайно уехала из Ласнамяэ на Сааремаа и теперь ищет хозяев

Утром в четверг на прошлой неделе водитель грузовика нашел на улице Выру в Ласнамяэ промокшую кошку. Мужчина пожалел животное и взял к себе в кабину. В итоге кошка уехала вместе с ним на Сааремаа.
Когда водитель приехал к деревообрабатывающему предприятию на острове, то предложил оставить кошку там, так как ему животное девать было некуда. Оттуда коша попала в местный приют для животных Nurrunurk в Аудла.
Приют активно пытается теперь сделать так, чтобы кошка смогла вернуться домой. Сообщение о найденном животном было опубликовано в группе "Märgatud Lasnamäel" в Facebook, но это пока не дало результатов.
Кошка очень милая и явно домашняя. Уже нашлись и те, кто готов забрать животное себе, но приют не спешит и хочет сначала попробовать найти предыдущих хозяев.
Животное не чипировано, и приют пока не установил, кошка ли это или кастрированный кот.
Если вы знаете, кому могла изначально принадлежать эта кошка, приют Nurrunurk просит связаться с ним по номеру 56 612 353 или 56 211 309.
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