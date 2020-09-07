Коробейник: проблема издевательств над животными в нашей стране стоит очень остро

”Люди все больше заводят домашних питомцев, вместе с тем, к сожалению, растет и число случаев издевательств и ненадлежащего обращения с животными”, — отметил он.

По словам Коробейника, в течение лета были проведены встречи и консультации с представителями различных организаций по защите животных, в ходе которых удалось собрать конкретные предложения по изменению нынешнего законодательства. ”Одно из предложений состоит в том, чтобы продлить сроки лишения права на содержание животного: в случае совершения проступка в отношении животного — до пяти лет в, а в случае преступления — до 15 лет. А в качестве основного наказания за проступок в отношении животного разрешить лишение права на его содержание”, — пояснил Коробейник.

”Также в качестве максимального наказания за жестокое обращение с животными следовало бы установить лишение свободы сроком до двух лет”, — добавил он.

”Людям необходимо послать четкий сигнал, что обращение с животными должно быть достойным, а халатность или злонамеренность по отношению к ним — строго наказуемы. Животные — не игрушки”, — подчеркнул Коробейник.

Сейчас требования к содержанию домашних животных, в том числе требование чипировать их, устанавливает каждое самоуправление отдельно. По словам Коробейника, необходимо на законодательном уровне обязать хозяев чипировать собак и котов, а также создать общегосударственный регистр домашних животных. ”Сегодня ведение такого регистра — обязанность местного сумоуправления. Да, существуют две общегосударственные базы, однако внесение в них данных о животных — дело сугубо добровольное. Хорошо, если в них зарегистрирована хотя бы десятая часть всех домашних животных. Наличие единой общегосударственной базы позволило бы быстро устанавливать личность хозяев потерявшихся животных”, — пояснил он.

Коробейник добавил, что необходимо установить общегосударственные требования к содержанию собак и котов, освободив от этой обязанности самоуправления. ”Сейчас отсутствуют единые стандарты, поэтому каждое самоуправление действует по своему усмотрению — где-то, к примеру, данные о домашних животных хранятся в таблицах в Excel или в бумажных журналах”, — отметил он.