Комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудит запрет пушных ферм

23 члена Рийгикогу представили парламенту законопроект, цель которого — введение в Эстонии запрета на пушные фермы, предусматривающее переходный период до 2023 года. В сегодняшнем заседании принимают участие также и заинтересованные группы — от защитников животных до звероводов, — которые обсудят угасающую роль пушного звероводства в Эстонии.

Кроме комиссии по окружающей среде, вопрос запрета пушных ферм обсудила на позапрошлой неделе также и комиссия Рийгикогу по сельской жизни, где рассматривалась самая крупная петиция, когда-либо представленная парламенту. Организация по защите животных Nähtamatud Loomad собрала 6161 цифровую подпись в пользу запрета пушных ферм в Эстонии.

Согласно недавно опубликованным данным Ветеринарно-продовольственного департамента, былое величие эстонского пушного звероводства угасло на 99% — если когда-то на пушных фермах Эстонии выращивали 200 тысяч животных, то на сегодняшний день их осталось всего 2 тысячи. Кроме того, большинство пушных хозяйств уже сообщили Ветеринарно-продовольственному департаменту о скором завершении своей деятельности. Недавнее исследование социологической компании Kantar Emor показало, что запрет пушного звероводства поддерживают 75% жителей Эстонии.

”За те десять лет, на протяжении которых мне довелось участвовать в обсуждении вопроса запрета пушного звероводства, я имела возможность видеть, как с каждым годом все больше политиков осознает важность этой темы. Среди политиков все больше тех, кто понимает важность вопроса страданий животных, а также того, что Европа явно взяла курс на завершение деятельности пушных ферм. Об этом свидетельствует тот факт, что пушное звероводство запрещено уже примерно в половине европейских стран”, — прокомментировала президент организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг. ”Поддержка запрета пушных ферм никогда не была так высока, как сейчас — как среди общественности, так и среди членов Рийгикогу. Мы надеемся, что благодаря этому нынешней осенью законопроект наконец будет принят”, — добавила Меринг.