Капканы для кошек? В районе Вазалемма в ловушку попался уже второй кот

Случайно проезжавшая мимо молодая пара заметила кота, на лапе у которого был капкан, пишет зоозащитник Хейки Валнер в своем блоге. Они остановили машину и освободили бедное животное из капкана.

При помощи команды спасения животных кота доставили в клинику скорой помощи для животных, где выяснилось, что худшего с котом все-таки не случилось. В большинстве случаев капканы ломают и кости, однако этому коту повезло: кости остались целы, но зато кот был весь в клещах и паразитах.

MTÜ Pesaleidja после оказания первой помощи взяло кота под свою опеку.

По данным команды спасения животных, за короткое время это второй кот, который попался в капкан в том же районе. Информацию передали на рассмотрение инспекции окружающей среды. Если у кого-то есть информация о человеке, который в Вазалемма или в другом месте незаконно ловит животных при помощи капканов, то об этом просят обязательно сообщить по телефону 1414 или по электронной почте help@animalrescue.ee.

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