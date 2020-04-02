К замеченному на пляже Инглиранд тюлененку лучше не приближаться!

”По мнению специалистов мы имеем дело с новорожденным тюлененком, которого мать из-за отсутствия льдин в море вынуждена была родить на берегу. Просим не приближаться к животному. Его мать находится где-то неподалеку и следит за детенышем. Если тюлененку будут пытаться помочь посторонние, то мать может его бросить и тогда детеныш с большой вероятностью погибнет”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Для тюлененка может быть опасным любой контакт. Поэтому животное нельзя трогать, кормить, делать вместе с ним фотографии или пытаться отнести его в море. При прогулке по пляжу с собакой стоит держать ее на поводке, так как она также может быть опасной для тюлененка. Скелет детеныша еще не окреп и поэтому тюлененка нельзя двигать. Вероятнее всего, через несколько дней мать сама поможет детенышу переместиться в более подходящее место.

”Управа района Кесклинн обратилась в государственный Департамент окружающей среды, который в курсе ситуации и следит за ней. Дополнительную информацию о том как себя вести если вы заметили тюленя можно получить по телефону 1313”, — добавила Аус.