Хромой лисенок привел в замешательство людей на Хийумаа
Лисенок в помощи людей не нуждается, и его следует оставить в покое.
Лисенок в помощи людей не нуждается, и его следует оставить в покое.
Член правления Эстонского общества защиты диких животных Вирге Вызуялг сообщила Hiiu Leht, что на Хийумаа одну площадку для гриля посещает лисенок, который прыгает на трех лапах. Его лапа была сломана и срослась самостоятельно. Отдыхающие на площадке звонят из-за него иногда пять-шесть раз в день.
По словам Вызуялг, лисенка нельзя беспокоить, в его жизнь не стоит больше вмешиваться. Не нужно звонить из-за зверька в службу защиты животных или в Департамент окружающей среды и другие места, потому что им занимались, специалисты Департамента окружающей среды также осматривали его.
Ловить его больше нельзя, поскольку это было бы для него верной смертью, пояснила Вызуялг.
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