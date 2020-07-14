Хромой лисенок привел в замешательство людей на Хийумаа

Член правления Эстонского общества защиты диких животных Вирге Вызуялг сообщила Hiiu Leht, что на Хийумаа одну площадку для гриля посещает лисенок, который прыгает на трех лапах. Его лапа была сломана и срослась самостоятельно. Отдыхающие на площадке звонят из-за него иногда пять-шесть раз в день.

По словам Вызуялг, лисенка нельзя беспокоить, в его жизнь не стоит больше вмешиваться. Не нужно звонить из-за зверька в службу защиты животных или в Департамент окружающей среды и другие места, потому что им занимались, специалисты Департамента окружающей среды также осматривали его.

Ловить его больше нельзя, поскольку это было бы для него верной смертью, пояснила Вызуялг.

Читайте подробнее в Hiiu Leht!