Хозяйка в шоке: кто-то покрасил ее кота в серебряный цвет

Его хозяйка Хедвиг Пыллумаэ сказала, что была шокирована. ”У нас дома три кота, которые всегда ходили на улицу играть и писать”, — рассказала женщина в Facebook.

Кузя всегда любил погулять больше всех, и вчера вечером он пришел с порванными ушами, гноящимися глазами и весь в краске из баллончика.

Erakogu

"Мы помыли его, накормили и он проспал несколько часов. Сегодня пойдем к ветеринару”, — сказала Хедвиг и попросила связаться с ней через Facebook, если кому-то известно, кто это мог сделать.

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