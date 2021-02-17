Хозяйка в шоке: кто-то покрасил ее кота в серебряный цвет
Жителям Нымме и Рахумяэ следует сохранять бдительность: вчера вечером кот Кузя пришел домой покрашенным серебристой краской и с ранами в ушах.
Жителям Нымме и Рахумяэ следует сохранять бдительность: вчера вечером кот Кузя пришел домой покрашенным серебристой краской и с ранами в ушах.
Его хозяйка Хедвиг Пыллумаэ сказала, что была шокирована. ”У нас дома три кота, которые всегда ходили на улицу играть и писать”, — рассказала женщина в Facebook.
Кузя всегда любил погулять больше всех, и вчера вечером он пришел с порванными ушами, гноящимися глазами и весь в краске из баллончика.
"Мы помыли его, накормили и он проспал несколько часов. Сегодня пойдем к ветеринару”, — сказала Хедвиг и попросила связаться с ней через Facebook, если кому-то известно, кто это мог сделать.
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