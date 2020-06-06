Хорошие новости! Белки-летяги осваивают в Эстонии новые места обитания
Работники отдела защиты природы RMK в рамках традиционного весеннего мониторинга обнаружили на девяти лесных участках новые следы деятельности белок-летяг. Пока Департамент окружающей среды решает, брать ли территории под охрану, RMK сам будет сам временно их защищать.
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