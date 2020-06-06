Хорошие новости! Белки-летяги осваивают в Эстонии новые места обитания

Вид ”белка-летяга” относится к первой категории охраны природы. Для эффективной защиты таких видов важно сохранить их естественную среду обитания. Результаты исследования показывают, что зверек облюбовал новые территории в Ляэне- и Ида-Вирумаа.

”Результаты мониторинга, безусловно, радуют. Однако окончательные выводы можно будет делать после получения результатов целостного анализа Агентства по окружающей среде, поскольку проведенный RMK мониторинг белок-летяг является лишь частью общегосударственного мониторинга”, — сказал специалист RMK Маргус Пенса.