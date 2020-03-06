Гнездившаяся возле McDonald's в Тарту утка пропала вместе с гнездом

Сегодня ночью при неясных обстоятельствах в Тарту исчезла утка, которая гнездилась в цветочной клумбе возле ресторана McDonald's в центре города.
Вместе с птицей исчезло и само гнездо, так что скорее всего это не случайность.
Департамент окружающий среды напоминает, что любое вмешательство в процесс гнездования рассматривается как намеренное правонарушение и наказывается по всей строгости закона (п. 61 § 55 Закона об охране природы).
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