06.03.2020, 11:50

Гнездившаяся возле McDonald's в Тарту утка пропала вместе с гнездом

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Гнездившаяся возле McDonald's в Тарту утка пропала вместе с гнездом
Keskkonnaamet

Сегодня ночью при неясных обстоятельствах в Тарту исчезла утка, которая гнездилась в цветочной клумбе возле ресторана McDonald's в центре города.

Вместе с птицей исчезло и само гнездо, так что скорее всего это не случайность.

Департамент окружающий среды напоминает, что любое вмешательство в процесс гнездования рассматривается как намеренное правонарушение и наказывается по всей строгости закона (п. 61 § 55 Закона об охране природы).

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