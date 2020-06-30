30.06.2020, 17:29

ГАЛЕРЕЯ | Пострадавшую в аварии на Лаагна теэ собаку выписали из больницы!


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Koer Arina sai haiglast koju Foto: Jaanus Lensment

Собака Арина, получившая травму позвоночника в трагической аварии на Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ, вернулась домой.

Вчера ветеринарный врач Ранно Вийтма, который проводил животному операцию на позвоночнике, проведал своего пациента и остался доволен процессом восстановления.

Как уже сообщалось, в субботу, 20 июня, на Лаагна теэ произошло тяжелое ДТП с участием нескольких машин, в котором на месте погибла женщина. В воскресенье в больнице скончался один из водителей.

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