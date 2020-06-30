ГАЛЕРЕЯ | Пострадавшую в аварии на Лаагна теэ собаку выписали из больницы!

Вчера ветеринарный врач Ранно Вийтма, который проводил животному операцию на позвоночнике, проведал своего пациента и остался доволен процессом восстановления.

Как уже сообщалось, в субботу, 20 июня, на Лаагна теэ произошло тяжелое ДТП с участием нескольких машин, в котором на месте погибла женщина. В воскресенье в больнице скончался один из водителей.