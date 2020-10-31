ФОТО | Жительница Вильянди искала в своей сумке телефон, а нашла экзотическую змею

Женщина была удивлена находкой, передает полиция. Так как это экзотическая для наших широт змея, ее не выпустили в ближайший куст. Как животное попало к жительнице Вильянди в сумку — неизвестно.

"На место позвали специалистов, которые доставили "находку" в приют", — сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

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