ФОТО | Жителей Каламая напугала паршивая лисица

В Каламая необычно смелая лисица чуть ли не забралась в жилой дом. По виду лисица была больна паршой.
"Лисица почти что пробралась в помещение! Улица была полна бегающих и катающихся на велосипедах детей, лисица в итоге пробралась между ними и скрылась", — описывает один житель Каламая инцидент в группе района в Facebook. По его словам, стоит что-то предпринять, так как на вид лисица была паршивая.
Главным специалист бюро по охоте и водной среде обитания Департамента окружающей среды Ян Сиймсон все же советует оставаться спокойными: парша распространена среди лисиц в дикой природе, но так как это малоопасная болезнь, то таких животных не причисляют к находящимся в опасности.
Он отметил, что есть большая вероятность, что у этой лисицы сейчас есть лисята, и человеческое вмешательство привело бы к новым жертвам.
Что касается парши, то при контакте она может заразить собак, но болезнь излечима. Для людей парша не представляет опасности.
Разбирательством с вызывающими проблемы животными в густонаселенной местности занимается местное самоуправление, поэтому стоит обратиться к нему, для решения подобных ситуаций.
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