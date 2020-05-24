ФОТО | Житель Эстонии принялся выпекать для собак праздничные торты

"Так как я сам занимаюсь съемками, то направились мы как-то вместе с Керту Юккум в приют снимать для программы о животных, а тудк как раз принесли щенков", - вспоминает Андрес.

"Мне сразу же один понравился, я его взял себе. Имя ему дали Рууди, и, должен сказать, что поначалу оно мне не понравилось, но ничего лучшего в голову не пришло. Теперь я не представляю, что у него было бы какое-то другое имя".

Когда стал приближаться день рождения Рууди, то хозяин захотел подарить ему что-то особенное и приступил к поискам торта, но обнаружил, что "собачьих" тортов никто не делает.

"Это был конец лета. Уже тогда подумал, что мог бы сам начать печь торты, но поначалу задача показалась сложной... Но эта мысль не отпускала до Нового года, когда я и решился создать фирму RuudiTordid."

Андрес основательно обсудил с ветеринарами ингредиенты, чтобы в рецепте не оказалось чего-то нездорового. И дело пошло!

Как правило, торты у Андреса заказывают на дни рождения собак, но иногда и просто так. Маффины и конфеты - обычно просто так, чтобы побаловать любимца.

"Обратная связь очень положительная, пока что лишь одной собаке наш торт пришелся не по вкусу", - говорит новоявленный "собачий" кондитер.

RuudiTordid





RuudiTordid