ФОТО | Защитники животных спасли с пушной фермы 105 шиншилл

Спасенные шиншиллы всю жизнь прожили на ферме по разведению пушных зверей. Так как дела в этом бизнесе в последнее время идут неважно, один из предпринимателей согласился продать животных некоммерческому объединению Nähtamatud Loomad.

Каждый зверек обошелся организации в 35 евро. Поскольку речь идет о животных, живущих группами, то в новые дома передавали по меньшей мере по две шиншиллы в одни руки.