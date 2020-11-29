29.11.2020, 20:00

ФОТО | Защитники животных спасли с пушной фермы 105 шиншилл


Анетте Парксепп, Eesti Päevaleht
EST
ФОТО | Защитники животных спасли с пушной фермы 105 шиншилл
Rauno Volmar

Эстонские защитники животных из организации Nähtamatud Loomad за две недели спасли из закрывающейся пушной фермы 105 шиншилл, который передали новым хозяевам. Сегодня в новые дома были переданы последние 40 животных.

Спасенные шиншиллы всю жизнь прожили на ферме по разведению пушных зверей. Так как дела в этом бизнесе в последнее время идут неважно, один из предпринимателей согласился продать животных некоммерческому объединению Nähtamatud Loomad.

Каждый зверек обошелся организации в 35 евро. Поскольку речь идет о животных, живущих группами, то в новые дома передавали по меньшей мере по две шиншиллы в одни руки.

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