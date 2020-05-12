12.05.2020, 22:01
ФОТО | В Вильянди на склоне у замка начали работу природные газонокосилки
Вчера в Вильянди на слоне у исторического замка появились овцы, задачей которых является быть в течение всего лета естественными газонокосилками.
Вчера в Вильянди на слоне у исторического замка появились овцы, задачей которых является быть в течение всего лета естественными газонокосилками.
Всего животных будет 15, из которых восемь еще ягнята. Еды у них будет достаточно. Рядом есть деревья, под тень которых можно спрататься на случай жаркой погоды.
Выполнять свои трудовые обязанности овцы будут до начала осени. Таким способом вопрос стрижки склона у замка власти Вильянди решают с лета 2017 года.
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