ФОТО | В Таллиннском зоопарке слониха создала хоботом шедевры постмодернизма
Эта февральская масленичная неделя выдалась истинно зимней: и метель, и изумительный снегопад, и сияющее солнышко, и трескучий морозец.
Эта февральская масленичная неделя выдалась истинно зимней: и метель, и изумительный снегопад, и сияющее солнышко, и трескучий морозец.
Яков - неприхотливых вьючных обитателей Гималаев - снегопад вообще не колышет. Лошадей Пржвальского, что родом с просторов Монголии, мороз и снег также не тревожат, ведь у них - длинные, густые и теплые зимние шубки, но они предусмотрительно держатся поближе к домику и к кормушке.
Ослики из Туркменистана, или куланы, разворачиваются к солнышку и греются в забытьи. Корсаки - степные лисицы - дремлют, засунув морды по уши в пушистую шубку. Одни из самых северных приматов - японские макаки - в курсе: в холода надо обниматься со своими самыми близкими.
Прогулки слонов из-за трескучих морозов стали более коротки, а потому сотрудники дали им, дабы развеять скуку, возможность порисовать. Слониха Фиен, всегда полная вдохновения, нарисовала хоботом на холсте четыре масляничных рисунка. Драай же была более скромна: чуть порисовала на бумаге, но до холста дело не дошло.
По следам на снегу загона выяснилось: манул Алтани, который днем, по большей части, тихо лежит на своем посту и следит за посетителями, в ночное время, когда прохожих нет, живет весьма активной жизнью. Для наблюдения за его жизнью под покровом темноты в загоне установили аж три камеры.
Бородачи - опять спариваются.
В субботу исполнилось 16 лет азиатской львице Тори. Она родилась в польском зоопарке города Лодзь, выращена среди людей, а в Таллинне проживает уже более 14 лет. Сейчас, в мороз, она особо нос на улицу не высовывает, а больше дурачится в тепле со своими любимыми игрушками: большим красным мячом и картонной коробкой.
Токе из Тропического дома перенесли жить в Дом толстокожих - там отстроили новый большой террариум. Эти большие гекконы родом их Юго-Восточной Азии, получившие свое название из-за характерных возгласов, могут часами удерживаться вниз головой на гладкой вертикальной поверхности.
В Доме толстокожих сурикатам сервировали стол. На этот раз личинок большого мучного хрущака подали в маленьких стаканчиках. Животные их разыскивали, обнюхивали и скребли.
Назревает опасность распространения птичьего гриппа. Ввиду этого водоплавающих птиц поместили на пищевой плац близ зимнего домика - пусть проталина на Птичьих прудах заледенеет.
В среду, в День независимости Эстонии, кассы зоопарка работают как обычно: с 9 до 15, на территории зоопарка можно находиться до 17 часов.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как правильно стоять в планке для похудения
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
С распростертыми объятиями: еще одна страна ждет россиян без виз
Как выглядит Ляйсан Утяшева без наращённых волос и косметики?