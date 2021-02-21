ФОТО | В Таллиннском зоопарке слониха создала хоботом шедевры постмодернизма

Яков - неприхотливых вьючных обитателей Гималаев - снегопад вообще не колышет. Лошадей Пржвальского, что родом с просторов Монголии, мороз и снег также не тревожат, ведь у них - длинные, густые и теплые зимние шубки, но они предусмотрительно держатся поближе к домику и к кормушке.

Ослики из Туркменистана, или куланы, разворачиваются к солнышку и греются в забытьи. Корсаки - степные лисицы - дремлют, засунув морды по уши в пушистую шубку. Одни из самых северных приматов - японские макаки - в курсе: в холода надо обниматься со своими самыми близкими.

Прогулки слонов из-за трескучих морозов стали более коротки, а потому сотрудники дали им, дабы развеять скуку, возможность порисовать. Слониха Фиен, всегда полная вдохновения, нарисовала хоботом на холсте четыре масляничных рисунка. Драай же была более скромна: чуть порисовала на бумаге, но до холста дело не дошло.

Фото: Таллиннский зоопарк

По следам на снегу загона выяснилось: манул Алтани, который днем, по большей части, тихо лежит на своем посту и следит за посетителями, в ночное время, когда прохожих нет, живет весьма активной жизнью. Для наблюдения за его жизнью под покровом темноты в загоне установили аж три камеры.

Бородачи - опять спариваются.

В субботу исполнилось 16 лет азиатской львице Тори. Она родилась в польском зоопарке города Лодзь, выращена среди людей, а в Таллинне проживает уже более 14 лет. Сейчас, в мороз, она особо нос на улицу не высовывает, а больше дурачится в тепле со своими любимыми игрушками: большим красным мячом и картонной коробкой.

Токе из Тропического дома перенесли жить в Дом толстокожих - там отстроили новый большой террариум. Эти большие гекконы родом их Юго-Восточной Азии, получившие свое название из-за характерных возгласов, могут часами удерживаться вниз головой на гладкой вертикальной поверхности.

В Доме толстокожих сурикатам сервировали стол. На этот раз личинок большого мучного хрущака подали в маленьких стаканчиках. Животные их разыскивали, обнюхивали и скребли.

Назревает опасность распространения птичьего гриппа. Ввиду этого водоплавающих птиц поместили на пищевой плац близ зимнего домика - пусть проталина на Птичьих прудах заледенеет.