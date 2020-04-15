ФОТО: В Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя

В Таллинском зоопарке наступила весна, что уже начинает сказываться на его обитателях.
Так, проживающий в зоопарке селезень пеганки ”влюбился” в самку лебедя. Он повсюду следует за своей дамой сердца, отгоняя от нее других селезней и даже лебедя.
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