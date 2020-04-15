15.04.2020, 10:10

ФОТО: В Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя

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ФОТО: В Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя
Foto: Inari Leiman / Tallinna Loomaaed

В Таллинском зоопарке наступила весна, что уже начинает сказываться на его обитателях.

Так, проживающий в зоопарке селезень пеганки ”влюбился” в самку лебедя. Он повсюду следует за своей дамой сердца, отгоняя от нее других селезней и даже лебедя.

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