ФОТО: В Таллиннском зоопарке селезень влюбился в самку лебедя

Так, проживающий в зоопарке селезень пеганки ”влюбился” в самку лебедя. Он повсюду следует за своей дамой сердца, отгоняя от нее других селезней и даже лебедя.

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